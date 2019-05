Meteo Liguria – Ancora nuvole sul Levante ma sta tornando il sole

La perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri, portando piogge sparse e nubi spesse, sta scivolando verso est e lascerà spazio ad un netto miglioramento a partire dalle prossime ore sulla Liguria centro-orientale.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria:

Mercoledì 29 maggio 2019

Liguria divisa in due per l’attraversamento della perturbazione che sta muovendo verso est. Al centro e a ponente torna faticosamente il sole con schiarite alternate ad altrettanti annuvolamenti mentre a levante resta il cielo coperto e c’è ancora possibilità di precipitazioni sparse.

Vento forte da nord-est su tutto il settore orientale, più moderati altrove.

Mari: mosso al largo, tra il poco mosso e il mosso sottocosta.

Temperature: in diminuzione le minime, stazionarie o in leggero calo le massime.

Costa min: 12/15°C, max: 17/21°C

Interno min: 8/12°C, max: 14/18°C

Giovedì 30 maggio 2019

Netto miglioramento delle condizioni meteo con il ritorno del sole anche se non mancheranno sviluppi di nubi cumuliformi nelle zone interne con possibilità anche di deboli precipitazioni. Avvisi: nessun avviso

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mari: poco mosso.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi.

Venerdì 31 maggio

Ancora sole e temperature in aumento in tutta la Liguria ad esclusione delle zone interne dove è ancora possibile lo sviluppo di nubi.