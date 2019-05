Mezzo perde materiale sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, interviene la polizia stradale

Genova – Polizia stradale in azione, sull’autostrada A12 Genova Livorno per materiale disperso sulla carreggiata in direzione Livorno.

I mezzi in movimento sono segnalati tra Genova Est e Recco, in direzione Livorno.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida per chi percorre quel tratto autostradale.

