Multedo, grande festa per il rientro della cassa processionale nel week end

Genova – Due giornate di festa per celebrare il ritorno della cassa processionale a Multedo. Manca davvero poco al grande evento organizzato nel quartiere del ponente genovese in occasione del rientro di uno dei pezzi pregiati del patrimonio artistico del capoluogo ligure: la cassa processionale dei Santi Nazario e Celso.

Il rientro, previsto per sabato 1 giugno, sarà accompagnato da una lunga processione che partirà da Pegli. Durante la giornata di venerdì, invece, sono in programma altri appuntamenti presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata.

Tutto il programma della festa vedrà in prima linea l’Arciconfraternita dei Santi Nazario e Celso, con a capo il priore Emanuele Montaldo.

Durante la giornata di venerdì la cassa sarà esposta nella Chiesa di Pegli, mentre al pomeriggio si terrà una conferenza sul restauro dell’opera a cura di Antonio Silvestri, Grazia Di Natale, Roberto Timossi e Silva Zavattoni.

Sabato pomeriggio la festa entra nel vivo con la processione di rientro e la santa messa direttamente sul sagrato della Chiesa.

Il restauro della cassa è stato reso possibile grazie all’intervento della Compagnia di San Paolo: “Nel corso dei lavori alla navata di destra dell’antico Oratorio dei Santi Nazario e Celso – spiegano i membri dell’Arciconfraternita – si è manifestata la necessità di spostare la Cassa, che storicamente è sempre stata custodita in quel lato dell’edificio. Questo perché il muro tra la sacrestia e la chiesa andava ripreso dalle fondamenta, altrimenti l’intera struttura sarebbe potuta con il tempo crollare. Ora che la parete è stata messa in sicurezza e allargata, non sarebbe stato più possibile collocare la Cassa per le sue dimensioni. Di conseguenza, si è deciso di lasciarla sì a Multedo, ma di posizionarla nella soprastante parrocchia di Santa Maria del Carmine. Contestualmente, abbiamo aderito al bando della Compagnia di San Paolo. Così la Cassa, una svolta smontata, è stata trasferita a Carignano, presso il laboratorio di restauro di Antonio Silvestri. Da qui partirà nei prossimi giorni per tornare a Ponente. Sarà riallestita presso la chiesa dell’Immacolata a Pegli venerdì prossimo, e da qui condotta a Multedo, nella sua nuova collocazione ma nel quartiere dove trova casa da sempre”.