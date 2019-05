Savona – Enpa salva un riccio incastrato in un piatto di plastica

Savona – Un riccio con la testa incastrata in un piatto di plastica che rischiava di soffocarlo. Singolare soccorso di un animale in difficoltà dei volontari della Protezione Animali in via Stalingrado a Savona.

Alcuni passanti avevano infatti notato un riccio con la testa incastrata in un piatto di plastica e che si dibatteva inutilmente da chissà quanto tempo per liberarsi.

L’animale, un giovane evidentemente curioso ma inesperto, è stato subito liberato dall’incomoda posizione e ricoverato per le cure presso il reparto fauna selvatica della sede Enpa di Savona; malgrado la brutta avventura si è ripreso e sta bene.