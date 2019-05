Scattano i sensori di ponte Morandi, chiusa via Fillak

Genova – L’allarme lanciato dai sensori installati sul moncone est di Ponte Morandi hanno portato alla chiusura di via Fillak, intorno alle 11.00di questa mattina.

La decisione di chiudere il tratto di strada è arrivata in via precauzionale e, al momento, non è stato possibile stabilire quando la direttrice sarà riaperta.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che stanno regolando il traffico, deviandolo verso le strade praticabili.

Il moncone est è interessato dalle operazioni propedeutiche al taglio che, a causa del vento, avverra quasi certamente domani.