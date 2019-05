Sestri Ponente – Forte esplosione danneggia il portone della Croce Verde

Genova – Un’auto che fugge ed una forte esplosione che ha danneggiato il portone della Croce Verde di Sestri Ponente. Un vero e proprio “attentato” ieri sera, poco dopo le 23, nella sede della pubblica assistenza conosciuta in tutta la zona per la sua attività in soccorso dei feriti ma anche per le tante iniziative benefiche.

Una bomba carta è stata lanciata da ignoti che si sono fermati poco prima del portone della Croce con un’auto e poi sono fuggiti in tutta fretta abbandonando il posto poco prima della forte esplosione che ha fatto danni ad una cancellata.

Un episodio su cui ora indagano le forze dell’ordine che avrebbero già acquisito le registrazioni video di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso l’auto usata dai malviventi e la sua targa.