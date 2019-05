Bomba carta alla Croce Verde di Sestri Ponente, indagini in corso

Genova – Proseguono le indagini sul misterioso “attentato” messo in atto nella notte tra martedì e mercoledì ai danni della sede della Croce Verde di Sestri Ponente. L’esplosione di una bomba rudimentale ha provocato molto spavento e qualche danno ma l’attività della pubblica assistenza non si è mai fermata.

Sul caso indagano le forze dell’ordine che seguono diverse piste: dal gesto goliardico di qualche stupido ad un vero e proprio atto di intimidazione.

Ignoti si sarebbero avvicinati alla sede della Croce Verde a bordo di un’automobile che è stata vista da diversi testimoni e hanno lanciato la bomba proprio davanti all’ingresso, intorno alle 23.

La violenta esplosione causata ha creato danni al portone ma fortunatamente non ha fatto feriti, anche se un volontario si stava avvicinando alla zona e avrebbe potuto restare ferito dallo scoppio.

I malviventi sarebbero poi fuggiti a grande velocità, sempre a bordo della vettura che potrebbe essere stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza della zona.

Non è chiaro il movente dell’attacco e per questo le indagini muovono su più direzioni.

Ieri sera il presidente della Croce Verde Matteo Riva ha escluso che si tratti di un atto intimidatorio ed ha assicurato che, anche se lo fosse, il lavoro della Croce non subirà alcun cambiamento restando al servizio dei cittadini.

Ecco il post su Facebook del presidente:

“Buonasera, non sono solito prendere posizione prima di accertare i fatti, pertanto ho deciso di attendere sino ad ora. In merito ai fatti di ieri sera mi sento di poter tranquillizzare tutti i soci, i volontari e la cittadinanza sestrese. Si tratta di un fatto isolato che non trova collegamento con l’attività dell’Associazione né di coloro che ne condividono la vita quotidiana. Ringrazio tutte le associazioni, i comitati regionali e i volontari che hanno espresso vicinanza, il forte affetto della cittadinanza e delle istituzioni. Preciso che Croce Verde è apartitica, come dimostrano le dichiarazioni bipartisan di tutte le forze politiche, non possiamo essere intimiditi perché non c’è nulla per cui ci si debba intimidire. Il servizio non si è mai fermato e l’attività della Pubblica Assistenza continuerà esattamente come è stato da 115 anni.

A nome del Consiglio Direttivo ringrazio tutti quanti hanno voluto esprimere la loro vicinanza ed assicuro che Croce Verde Sestri Ponente continuerà a essere presente senza timore alcuno”.