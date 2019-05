Edoardo Rixi condannato per le spese pazze in Regione, ora Governo a rischio

Genova – Tre anni e mezzo di reclusione per peculato e falso. Il Tribunale di Genova ha condannato in primo grado il viceministro Edoardo Rixi per lo scandalo delle “spese pazze” in Regione, scoppiato diversi anni fa per una precedente legislatura.

Una condanna che getta un’ombra pesantissima sul Governo centrale poichè apre una spaccatura inconciliabile tra Lega e Movimento 5 Stelle, divisi e letteralmente agli antipodi per la posizione assunta nei confronti della possibilità che Rixi possa continuare a ricoprire incarichi di Governo se condannato.

Il Movimento 5 Stelle ha infatti più volte ribadito di considerare condizione irrinunciabile quella del “passo indietro” di Rixi qualora il Tribunale di Genova lo avesse ritenuto colpevole del reato per il quale era indagato. E ancor più grave, per i pentastellati, il fatto che il reato sia stato commesso nell’esercizio di un ruolo pubblico come quello di amministratore della cosa pubblica, presso la Regione Liguria.

Per contro la Lega ha fatto “quadrato” attorno a Rixi ribadendo a più riprese che la eventuale condanna del vice ministro, fedelissimo di Matteo Salvini e chiave di volta ligure del partito del Carroccio, non avrebbe portato a conseguenze per il suo incarico.