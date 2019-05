Gaslini – Donati a due bimbi ricoverati i reni della bambina morta soffocata da una caramella

Genova – Sono stati trapiantati in due bambini ricoverati all’ospedale Gaslini i reni della bambina di due anni morta soffocata da una caramellla a Roma. La famiglia ha infatti autorizzato l’espianto e la donazione degli organi della piccola per dare un senso alla morte della piccina.

Dopo il prelievo, gli organi sono stati inviati in diverse città italiane dove hanno potuto letteralmente salvare la vita ad altri bambini che rischiavano di morire e che avevano l’ultima speranza nel trapianto.

Un gesto nobilissimo deciso dopo il precipitare della situazione nell’ospedale Bambin Gesù di Roma dove la piccola era stata ricoverata in seguito al soffocamento per una caramella che le aveva ostruito le vie respiratorie. La grave carenza di ossigeno ha provocato la morte cerebrale facendo scattare la possibilità della donazione.

La famiglia ha generosamente accettato che i piccoli organi della figlia salvassero altre vite umane.