Meteo Liguria – Torna il sole e nel week end arriverà anche il caldo

La perturbazione che ha attraversato la Liguria si sta allontanando sempre di più e torna a comparire il sole. Una condizione di rialzo della pressione che potrebbe far scattare il primo picco di caldo della stagione ormai inoltrata.

Queste le previsioni per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Giovedì 30 maggio 2019

Ancora delle nubi nella prima parte della mattina ma il cielo diverrà sereno entro metà mattinata. Nel pomeriggio sviluppo di una blanda attività cumuliforme sui rilievi che potrà sfociare in un breve acquazzone specificatamente sull’alta val Trebbia. Sereno ovunque in serata

Venti: blandi a regime di brezza. Rinforzi pomeridiani da sud ovest sulle coste del ponente

Mari: Poco mosso o quasi calmo

Temperature: in diminuzione le minime, in aumento le massime

Costa min: 12/15°C, max: 18/21°C

Interno min: 6/12°C, max: 19/23°C

Venerdì 31 maggio 2019

Giornata soleggiata. Sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, dove non si escludono locali acquazzoni specialmente tra val d’Aveto e val Trebbia.

Venti: deboli e di direzione variabile, mare calmo

Temperature: in ulteriore aumento, specie nei valori massimi. Si potranno toccare i 25/26 gradi nelle aree interne.