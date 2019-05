Palazzo Ducale sfratta l’orto allestito dagli studenti del Marsano che puliscono gratis i parchi di Genova

Genova – Il piccolo orto donato dagli studenti dell’Istituto Marsano a Palazzo Ducale verrà demolito e rimosso. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle aule della scuola che prepara i giovani a mestieri sempre più ambiti e legati sia alle tecniche agricole che alla gestione e cura di giardini e parchi.

Gli studenti che da anni curano il piccolo orto, esempio di orto urbano e oasi verde nel grigio dell’atrio di Palazzo Ducale, hanno infatti scoperto che la loro istallazione, curata nei dettagli e molto fotografata dai turisti, dovrà essere eliminata.

Dovranno essere proprio loro, che si sono presi cura delle piantine e degli alberelli ma anche dell’estetica complessiva, a demolire quanto realizzato con ore ed ore del loro lavoro gratuito e del tutto volontario.

Una sorpresa amara per gli studenti che, in molti parchi e giardini della città, si sono letteralmente sostituiti al personale carente o del tutto assente, per curare il verde pubblico senza gravare in alcun modo sulle casse del Comune che spesso lesina anche negli attrezzi e nelle attrezzature che chiedono per poter lavorare adeguatamente al servizio dei Cittadini.

Ancora non è chiaro il motivo del curioso “sfratto” e nemmeno se si tratta di un provvedimento temporaneo o di un vero e proprio allontanamento definitivo. Per ora è giunta agli studenti solo la notizia delle decisione di rimuovere il piccolo spazio verde.

E poco importa se turisti e genovesi perderanno un angolo verde nel centro cittadino e l’occasione per uno scatto “curioso” all’interno di un palazzo storico che fu dimora del Doge.