Pontedecimo – Crolla un voltino in via Anfossi, evacuate 150 persone

Genova – Un cedimento improvviso di una soletta del voltino di via Anfossi, nel quartiere di Pontedecimo ha causato l’intervento di emergenza dei vigili del fuoco che stanno disponendo l’evacuazione di tutte le famiglie di due stabili collegati.

L’emergenza è scattata intorno alle 18,3o quando una scarica di calcinacci è caduta dal voltino cadendo per strada.

I passanti hanno notato il crollo ed hanno subito avvisato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto insieme ai vigili del fuoco.

L’accesso stradale è stato chiuso e i pompieri hanno fatto evacuare le famiglie per scopo precauzionale mentre partiva una verifica dello stabile e dei danni.

Dalle prime informazioni sembra che possano essere coinvolti i lavori avviati in un cantiere per la costruzione di un supermercati.

Costruzione che era stata oggetto di proteste e di segnalazioni per le perplessità dei residenti della zona.

Il supermercato dovrebbe essere realizzato all’interno dell’ex cinema e i lavori potrebbero aver provocato il cedimento di una soletta.

In corso i lavori per mettere in sicurezza il passaggio e permettere il passaggio delle persone e delle auto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...