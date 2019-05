Tiziano Ferro è tornato: da domani in radio “Buona (Cattiva) Sorte”

Roma – Il primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro uscirà domani, venerdì 31 maggio, e si intitolerà “Buona (Cattiva) Sorte“. A tre anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico, “Accetto Miracoli” sarà pubblicato il prossimo 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records. Il testo del brano è dello stesso Ferro, mentre il beat è stato affidato alle sapienti mani del producer americano Timbaland.

L’artista latinense racconta: “Buona (Cattiva) Sorte già al primo ascolto si è mostrata come la canzone di apertura di questo percorso. È una canzone di rottura, dinamica, che parla d’amore con sfumature di cinismo e umorismo nero. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove“.

Alcune parole della canzone sono state postate da Tiziano su Instagram per stuzzicare la curiosità dei fan: “Baciami fino a quando vuoi / Baciami, come l’avessimo inventato noi” e poi un’altra: “Non preoccuparti amore mio / Esisti tu esisto solo io / Ci rinnegano ci lapidano e noi con quelle pietre… costruiremo una parete!”

Ecco la tracklist completa di “Accetto Miracoli”:

Accetto Miracoli Vai ad amarti Amici per errore Seconda pelle Balla per me In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Un Uomo Pop Il destino di chi visse per amare Casa a Natale Le 3 parole sono 2 Buona (Cattiva) Sorte