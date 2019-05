Foce – Incendio in un negozio di via Barabino

Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio, divampato ieri sera, nel laboratorio di un negozio di via Barabino, nel quartiere della Foce.

Il denso fumo nero che fuoriusciva dalle finestre ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei pompieri e delle forze dell’ordine e in breve tempo è stato possibile accedere al negozio e verificare che all’interno non ci fosse nessuno.

Subito dopo i vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio passando da due finestre sul retro che consentono un rapido accesso all’interno.

I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che stavano aggredendo mobilio e macchinari.

Le fiamme sono state domate e sono state avviate indagini per accertare le cause del rogo che, fortunatamente, non ha causato feriti.

