Meteo Liguria – Bel tempo e sole almeno sino a Domenica

Una vasta zona di alta pressione presente sul Mediterraneo porterà un pò di bel tempo e di stabilità sulla Liguria, almeno sino a domenica. Non viene esclusa la possibilità della presenza di nubi locali nelle zone interne, ma con basso rischio di temporali.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria:

Venerdì 31 maggio 2019

Al mattino cielo sereno a parte locali velature o nubi alte in transito da nord a sud. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso le aree costiere sottostanti (Imperiese, Golfo Paradiso, Tigullio occidentale); non si prevedono piogge. Sul resto della regione bel tempo. In serata dissolvimento degli annuvolamenti e ritorno del sereno su tutta la Liguria.

Venti: Deboli da nord al primo mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa min: 12/15°C, max: 18/21°C

Interno min: 6/12°C, max: 19/23°C

Sabato 1 giugno 2019

Giornata soleggiata e stabile su tutta la regione. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sull’Appennino centro-orientale e le Alpi Liguri, senza fenomeni degni di nota, invariato altrove. In serata ritorno del sereno ovunque.

Venti: Deboli e di direzione variabile, in regime di brezza lungo le coste.

Mari: Calmo

Temperature: In lieve aumento

Domenica 2 giugno 2019

Bel tempo ovunque al mattino. Sviluppo di qualche isolato temporale nel pomeriggio su Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto, in attenuazione in serata. Temperature in ulteriore aumento.