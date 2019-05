Migranti salvati dalla Marina Militare in arrivo nel porto di Genova

Genova – E’ in navigazione verso il porto di Genova la nave miliare Cigala Fulgosi che trasporta i cento migranti salvati da un gommone che stava affondando al largo di Lampedusa, in Sicilia.

Il pattugliatore della Marina, costruito dalla Fincantieri, farà tappa nel capoluogo ligure per sbarcare i naufraghi che potranno essere aiutati e avviati ai centri di raccolta.

I migranti potranno quindi sbarcare senza alcun problema – dimostrando che i porti italiani non sono “chiusi” e suscitando qualche perplessità sulla scelta della destinazione, a circa un giorno di navigazione dal punto di salvataggio, evitando i porti più vicini della Sicilia e di tutto il sud ed il centro Italia.

Le associazioni umanitarie e che difendono i diritti dei Migranti si preparano ad accogliere i naufraghi scampati alla morte grazie al salvataggio della Marina mentre arrivano le prime perplessità sulla scelta del porto di destinazione da parte di chi pensava che i porti fossero chiusi.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha ringraziato in un post la Marina Militare per aver salvato le vite umane in pericolo.