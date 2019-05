Sestri Ponente, mercoledì lavori sulla rete idrica: ecco le zone interessate

Genova – Mercoledì senz’acqua per gli abitanti di Sestri Ponente.

Iren Acqua, infatti, fa sapere che a causa di lavori sulla rete di distribuzione connessi e necessari alle operazioni di ristrutturazione del ponte che passa sul rio Molinassi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 saranno diverse le utenze senza servizio.

Ecco le vie interessate dalla sospensione della fornitura idrica.

Via Briscata

Via Rollino (dal cv 1 al cv 22)

Via Superiore Briscata

Via Al torrente Molinassi

Via Villini Rollino

Via S. Alberto

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente, con le stesse modalità.