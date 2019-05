Festa dei Sentieri a Montoggio: eventi speciali per l’inizio dell’estate

Montoggio (Genova) – Un grande evento per festeggiare l’arrivo dell’estate. Si terrà oggi sabato 1 giugno la Festa dei Sentieri, giornata dedicata alle bellezze della zona di Montoggio.

La festa, divisa in due parti distinte, sarà dedicata a persone di ogni età proponendo numerosi eventi per tutti i gusti.

Alle ore 10 l’appuntamento è in piazza Burlando con l’inaugurazione delle nuove installazioni con le mappe del territorio e dei sentieri praticabili sistemate in tre punti del paese. Dalla piazza, inoltre, partiranno per l’occasione anche due passeggiate-escursioni gratuite con accompagnatori esperti.

La prima, ideata per i più giovani, di difficoltà facile sarà in direzione di San Rocco e del Castello dei Fieschi, mentre la seconda, più impegnativa, condurrà i partecipanti verso Casa Teitin, sul crinale della Val Noci.

Di pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18.30, presso il centro Polivalente Balilla andrà in scena la conferenza “Va dove ti porta il mulo”, incontro dedicato alla memoria storica e alla cultura popolare della zona di Montoggio.