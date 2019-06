Genova – Grave incidente, questa sera, poco dopo le 19 in via Bensa, nella zona del centro cittadino. Per cause ancora da accertare l’auto condotta da una persona ha perso il controllo ed è finita prima contro un muro e poi si è ribaltata.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine.

Una persona è stata soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale.

In corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.