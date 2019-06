Incidente sull’Autostrada A12 Genova Livorno, auto e furgone si scontrano a Recco

Recco (Genova) – Grave incidente stradale, questa mattina, sull’autostrada A12 Genova Livorno, poco prima dell’uscita di Recco, in direzione Livorno.

Per cause ancora da accertare un’auto ed un furgoncino si sono scontrate ed il mezzo furgonato si è ribaltato su un fianco.

Il conducente del furgone è rimasto con le gambe intrappolate nel mezzo e non riusciva a mettersi in salvo e per questo sono intervenuti i vigili del fuoco.

I vigili hanno estratto il pericolante e lo hanno dato in consegna alle cure del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’avvenuto. L’autostrada è rimasta chiusa per pochi minuti e poi aperta ad una corsia