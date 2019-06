Nave carica di Migranti, sulla Lanterna il benvenuto della città

Genova – Un’enorme striscione rosso, con una scritta di colore bianco che recita “Benvenuti”. Così i “camalli” del Porto di Genova salutano l’arrivo dei Migranti, esponendo il messaggio direttamente sul simbolo della città: la Lanterna.

Il segnale di accoglienza accompagna la decisione di organizzare per domani mattina, alle 9,30, un presidio di accoglienza nei pressi della stazione marittima.

Ad organizzare l’evento Emergency ed altre associazioni che difendono i diritti di chi si trova in difficoltà in mare e fugge da Paesi in Guerra o dove si muore di fame.

Lo striscione, visibile dal mare, è stato esposto dai Camalli in segno di accoglienza e di saluto per i 100 migranti che domani mattina, tra le 9 e le 10, arriveranno a Calata Bettolo imbarcati sulla nave della Marina Militare che li ha soccorsi in mare al largo di Lampedusa.

Sul gommone che rischiava di affondare, anche donne e bambini che sarebbero quasi certamente annegati visto che non sanno nuotare e non avevano i giubbotti di salvataggio.

L’equipaggio della nave militare ha letteralmente salvato la vita a 100 persone dimostrando ancora una volta l’alto senso di responsabilità ed il rispetto per la vita umana e per le leggi del mare che, da sempre, impongono che le navi di passaggio corrano in aiuto di chi si trova in difficoltà, senza chiedere quale sia la provenienza dei naufraghi.