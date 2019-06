Oregina – Avances alla commessa della panetteria e poi assale i poliziotti

Genova – Prima è entrato completamente ubriaco in una panetteria di via Napoli, nel quartiere genovese di Oregina e poi ha rivolto pesanti commenti ad una commessa e quando è arrivata la polizia ha sfondato con la testa il vetro che separa la parte anteriore da quella posteriore di una volante.

Movimentato episodio, ieri pomeriggio, in via Napoli dove un cittadino siriano di 30 anni ha fatto pesanti apprezzamenti ad una donna e quando è stato allontanato ha iniziato ad inveire e a cercare di distruggere il negozio.

Al sopraggiungere di una volante, l’uomo si è infuriato ancora di più ed è stato necessario chiamare rinforzi per bloccarlo.

Gli agenti lo hanno fermato e caricato su un’auto ma il giovane ha distrutto a testate l’interno della volante e gli agenti sono stati costretti ad usare lo pray al peperoncino per ridurlo all’impotenza.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni e verrà processato per direttissima.