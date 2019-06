Parchi cittadini, linea dura del Comune contro cani senza guinzaglio e chi cammina sui prati

Genova – Auto della polizia locale che “girano” nei Parchi di Nervi e guardie eco-zoofile pronte a far rispettare divieti e comportamenti rispettosi della civile convivenza. Dopo l’approvazione della mozione del Movimento Cinque Stelle (tutti a favore tranne Fratelli d’Italia) scatta la linea dura del Comune contro chi porta a spasso i cani senza guinzaglio e non raccoglie le deiezioni e chi passeggia o gioca a pallone nelle aree dove l’erba sta ancora crescendo e dove è vietato.

Il provvedimento è scattato questa mattina e se ne sono accorti i tanti visitatori che approfittano della giornata di caldo per visitare e passeggiare nei Parchi.

A dare man forte alle guardie eco-zoofile, che erano state messe in discussione da una raccolta di firme presentata in Municipio nella quale li si accusava di “terrorizzare” i proprietari di cani, arrivano anche le auto della polizia locale che passano lungo i viali per verificare il rispetto delle regole.

Doppi controlli che – ci si augura – convinceranno i proprietari di cani a portare i loro animali al guinzaglio e a recuperare quanto eventualmente “depositato” e a non farli correre liberi nei prati.

Analogamente si verificherà che, a correre nei prati, non siano neppure gli umani, magari per una partita di pallone o per prendere il sole sdraiati sull’erba che fatica ancora a ricrescere dopo l’Euroflora che ha seriamente danneggiato i Parchi.