Via Fillak chiusa al traffico lunedì per lavori

Genova – Via Fillak chiusa al traffico veicolare e pedonale, a partire dalle ore 8 di lunedì 3 giugno e sino a cessate esigenze. E’ quanto previsto per la prossima settimana per consentire le lavorazioni propedeutiche alla demolizione della pila n° 10 del viadotto Morandi,.

Dalle ore 8,00 di lunedì 3 giugno e fino a cessate esigenze è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Walter Fillak, nel tratto compreso tra lo stipite a monte del civico 3 di via Porro e via Campi.

