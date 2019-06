Camogli vieta le sigarette sui moli

Camogli (Genova) – Niente sigarette sui moli della cittadina della riviera ligure di Levante. La disposizione prevede che non si possa fumare sui moli e nelle zone vicine al mare dove i mozziconi potrebbero finire nell’acqua per essere trasportati nelle spiagge o, peggio, in fondo al mare, dove resterebbero per centinaia di anni.

La decisione non ha mancato di suscitare qualche reazione negativa ma la maggior parte dei turisti e dei residenti approva e condivide.

Nelle scorse settimane alcune persone avevano dimostrato come le spiagge di Camogli (come quelle di tutta Italia) siano letteralmente invase dai mozziconi di sigaretta che vengono gettati in mare e restituiti sulla battigia dalle onde.

Un inquinamento che si fa più grave di anno in anno visto che, secondo le ricerche, un mozzicone di sigaretta ed in particolare il filtro, impiega circa 400 anni per essere degradato e distrutto.

Da oggi, quindi, niente sigarette sui moli di Camogli.