Cinque Terre – Vigili del fuoco salvano turista colpita da malore

Monterosso (La Spezia) – Stava camminando lungo il sentiero che da Vernazza conduce a Monterosso, nelle Cinque Terre, quando si è sentita male e si è dovuta fermare. La squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi sul sentiero tra Monterosso e Vernazza per soccorrere una turista di Varese colta da un malore.

L’escursionista si è sentita male all’altezza del punto 7 e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati, oltre ai Vigili del Fuoco, anche operatori del Soccorso Alpino e personale sanitario con un medico. Dopo aver prestato le prime cure alla donna e aver appurato che non era in grado di proseguire autonomamente, è stata immobilizzata su una barella da sentiero e condotta sulla strada principale, dove un’ambulanza era ad attenderla per portarla al Sant’Andrea.

(foto Archivio)