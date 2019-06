Genovabetterthanthis – Martedì la presentazione del Liguria Pride

Genova – Verrà presentata martedì 4 giugno nella sede del Coordinamento Rainbow Liguria, in via Mascherona, la nuova edizione del Liguria Pride. Il Comitato promotore illustrerà il percorso della Parata, il senso della campagna di questa edizione, a 50 anni dal primo Pride di New York e gli eventi della prima edizione del Liguria Pride Village, 8 giorni e 67 eventi rivolti a tutta la cittadinanza. Un appuntamento ricco, culturale, ludico e sociale, per fare #Genovabetterthanthis.

Il Pride è occasione per celebrare l’eguaglianza dei diritti, la piena cittadinanza e la libertà delle persone, a prescindere da qualunque differenza basata su orientamento sessuale e identità di genere.

Mostre, concerti, giochi, teatro, intrattenimento e libri animeranno il nostro primo Village, un villaggio colorato nella città per dare corpo alle parole del Liguria Pride 2019: comunità, identità, libertà e bellezza. Un calendario pieno per un festival di levatura nazionale.

La Parata con i carri, gli striscioni e la partecipazione di associazioni e della cittadinanza sarà sabato 15 giugno con partenza da via San Benedetto e arrivo in piazza De Ferrari, all’insegna della accoglienza, della solidarietà e della difesa dei diritti acquisiti.

Tutti i riferimenti per aderire, contribuire e sostenere il Liguria ColorataPRIDE sono:

sito www.liguriapride.it

sito delle mostre http://www.omoliguriapride.it/