Meteo Liguria – Sole e temperature in aumento almeno sino a martedì

Il consolidamento dell’anticiclone delle Azzorre porta stabilità nell’alta pressione presente in queste ore sul Mediterraneo e con essa il bel tempo che dovrebbe restare stabile almeno sino a martedì.

Le temperature raggiungeranno velocemente le medie stagionali tipiche dell’inizio estate.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 2 giugno 2019

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria. Nel pomeriggio potrebbero svilupparsi formazioni di cumulonembi nelle aree dell’entroterra con possibilità di qualche acquazzone nella zona delle Alpi imperiesi o nella zona della Val Trebbia e Val d’Aveto.

Venti deboli di brezza dai quadranti meridionali al mattino, in rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani (marin bianco).

Mare calmo o quasi calmo, in aumento nel pomeriggio.

Le temperature faranno registrare un lieve aumento.

Costa min: +13/17°C, max: +20/23°C

Interno min: +6/+14°C, max: +20/24°C



Lunedì 3 giugno 2019

Ancora bel tempo generalizzato con sole e temperature decisamente nella media stagionale. Nel pomeriggio torneranno possibili formazioni di cumulonembi che potrebbero dar vita a qualche isolato acquazzone nell’entroterra.

Venti deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo, come di consueto, nel pomeriggio sui versanti padani.

Mare calmo

Martedì 4 giugno 2019

Ancora una giornata di sole e di tempo buono sulla Liguria con possibilità di formazioni nuvolose nel pomeriggio ma solo nelle zone dell’entroterra ed ancora possibilità di isolati piovaschi sui rilievi.

Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente calmi. Temperature stazionarie.