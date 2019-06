Sampdoria, duello Pioli-Di Francesco per il dopo Giampaolo

Genova – Manca solamente l’ufficialità dell’addio di Marco Giampaolo alla panchina blucerchiata. Il tecnico si è incontrato in settimana con la dirigenza del club per pianificare la prossima stagione, discutere dei margini di miglioramento della squadra e di una sua eventuale permanenza a Genova anche per la prossima annata. Il summit non ha però prodotto effetti positivi e per questo una sua partenza sembra sempre più probabile.

La decisione arriverà nel corso della prossima settimana ma i vertici doriani si stanno già guardando intorno a caccia del possibile sostituto del mister di Giulianova.

Come riporta Il Secolo XIX il primo nome per la panchina sarebbe quello di Stefano Pioli. La dirigenza spinge per l’arrivo del tecnico ex Fiorentina, che rappresenterebbe un profilo ideale data la sua grande esperienza.

Il presidente Ferrero, invece, avrebbe in mente un altro obiettivo: si tratta di Eusebio Di Francesco, che dopo l’esonero dalla Roma dello scorso marzo è alla ricerca di una nuova avventura. Il problema principale legato ad un suo possibile arrivo in blucerchiato sarebbe senza dubbio l’ingaggio. In giallorosso, infatti, il tecnico percepiva circa 3 milioni di euro l’anno, decisamente troppi per le casse del club. Per questo motivo, se Il Viperetta decidesse di puntare in maniera concreta su di lui dovrebbe convincerlo ad abbassare le sue pretese economiche, cercando di incontrarsi a metà strada: il presidente sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto di circa 2 milioni di euro più bonus a stagione.

Si profila quindi una corsa a due per la panchina blucerchiata, destinata ad entrare nel vivo proprio nel corso dei prossimi sette giorni, quando Giampaolo scioglierà definitivamente i dubbi legati al suo futuro.