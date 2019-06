Venezia – Nave da Crociera urta la banchina e un battello, due feriti

Venezia – La nave da crociera Opera della MSC ha urtato violentemente la banchina, questa mattina, intorno alle 8,30 ed ha travolto un traghetto fluviale causando molti danni e almeno due persone ferite.

L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare ma sembra che la nave non sia riuscita a effettuare correttamente la manovra di attracco ed è arrivata troppo velocemente.

Nell’impatto si sono registrati danni alla nave ma senza alcun pericolo per i viaggiatori ma, soprattutto, ad un traghetto fluviale che è stato investito e danneggiato.

Due persone a bordo risultano ferite.

