Albenga, Carabinieri arrestano due spacciatori nei giardini Paolo VI

Albenga (Savona) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato due spacciatori sorpresi in possesso di diverse dosi di droga.

I militari hanno più volte controllato alcune zone della città di Albenga notando movimenti sospetti e perquisendo giovani ingauni e cittadini notoriamente dediti allo spaccio.

Durante queste attività sono stati fermati i due pusher di origine marocchina, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

Il primo dei due è stato accerchiato dalla pattuglia motociclistica all’interno del parco Paolo VI, alle spalle dell’istituto Trincheri, mentre era intento a cedere delle dosi a un suo connazionale.

L’uomo arrestato, noto per i suoi trascorsi giudiziari, era stato perquisito diverse volte negli ultimi giorni in piazza del Popolo e sul lungocenta Trento.

Trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish divise in confezioni pronte alla cessione, è stato arrestato.

I Carabinieri sono poi riusciti a localizzare la sua abitazione e hanno proceduto alla perquisizione dell’immobile. All’interno del monolocale sono stati trovati quattri connazionali, uno subito finito in manette poiché trovato con una decina di dosi di cocaina.

Gli altri tre sono stati perquisiti e portati in caserma dove sono rimasti fino al completamento degli accertamenti sul loro conto, in tarda serata.

In questi giorni gli uomini dell’Arma provvederanno a individuare il proprietario dell’immobile occupato dai cinque marocchini irregolari per poter procedere nei confronti dello stesso per i reati eventualmente ravvisati.

Gli spacciatori arrestati saranno processati oggi per direttissima.