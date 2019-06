Borgoratti, spacciatore arrestato vicino a una scuola elementare

Genova – Uno uomo di 40 anni, intaliano, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato perché sorpreso con 40 grammi di cocaina e 6 grammi di hashish.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagraza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ambito dei costanti servizi rivolti al contrasto dello spaccio di droga al dettaglio, personale della Squadra Mobile – Sezione Antidroga, dopo un’incessante attività di osservazione, controllo e pedinamento ha individuato l’uomo a bordo del suo scooter in zona Borgoratti, in prossimità di una scuola elementare all’orario di uscita dei bambini.

L’italiano, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e per reati contro la persona, è stato trovato in possesso di due involucri, uno contenente la cocaina e l’altro contenente la cannabis oltreché più di mille euro in contanti.

Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale “Marassi” a disposizione dell’A.G. competente.