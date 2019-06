Furti al Santa Corona, endoscopi da Savona e Albenga per l’emergenza

Pietra Ligure (Savona) – Continua l’emergenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, vittima nuovamente del furto di endoscopi.

Gli ospedali di Savona e Albenga hanno prestato l’analoga attrezzatura rubata per garantire lo svolgimento di circa 2/3 delle prestazioni ambulatoriali previste per i pazienti esterni, dando priorità ai casi più urgenti e per consentire l’intera attività interna dei reparti, senza inficiare l’operatività degli altri presidi.

Il direttore della struttura, il dottor Alessandro Grasso, insieme alla Direzione Medica, si stanno adoperando per ripristinare il parco macchine nel minor tempo possibile.

Gli endoscopi sono stati sottratti nonostante le misure adottate dalla Asl2 per prevenire questo tipo di danni.

Gli strumenti erano conservati sotto chiave, in una stanza con porta tagliafuoco in metallo e due armadi rinforazi di cui uno a riconoscimento elettronico, ossia tramite badge in dotazione al personale, oltre al servizio di guardianaggio notturno.

Chi ha compiuto il furto ha forzato gli armadietti e le porte.

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri.