Genova – Auto ribaltata in corso Europa, probabile malore

Genova – Forse un malore o un guasto improvviso a causare, questa mattina, poco dopo le 9,30, un grave incidente in corso Europa, a Quinto. L’auto con a bordo una donna ha improvvisamente perso il controllo scontrandosi con le auto parcheggiate per poi ribaltarsi.

Subito altri automobilisti sono intervenuti per soccorrere la donna mentre veniva chiamata l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Il traffico è rimasto bloccato per alcuni minuti in direzione levante ma poi il mezzo è stato spostato e il flusso di auto ha ripreso a muoversi.

La donna è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all’ospedale San Martino.

In corso accertamenti per risalire alle cause dell’incidente.