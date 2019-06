Il Villaggio dei Puffi esiste davvero e si trova a Bardineto, in Liguria

Bardineto (Savona) – Il Villaggio dei Puffi esiste davvero e si trova in Liguria. Sta vivendo un nuovo periodo di celebrità il villaggio costruito a cavallo tra gli anni 60 e 70 nei boschi di Bardineto, in provincia di Savona.

Il motivo del suo successo, tra i turisti e gli instagrammers alla ricerca di luoghi curiosi dove scattare fotografie, la somiglianza incredibile con il villaggio di una celebre serie a cartoni animati degli anni 80, i Puffi.

Le casette costruite nel bosco di castagno, infatti, hanno la forma dei funghi che si trovano abbondanti nella zona e sebbene costruiti a dimensione “umana” danno l’impressione di dover essere abitati dalle curiose creature blu della celebre saga a cartoni.

E passeggiando tra le strane casette – oggi semi abbandonate ed in pessime condizioni – sembra davvero di poter incontrare da un momento all’altro il Puffo Quattrocchi o Puffetta o lo stesso Grande Puffo, mentre sono affaccendati nelle loro avventure magiche.

Difficilmente il costruttore del villaggio, Mario De Bernardi, si ispirò alla saga dei personaggi creati in Belgio nel 1958 e poi diventati famosissimi in tutto il mondo per una fortunata serie di cartoni e film, ma non si può escludere che l’idea di base sia la stessa: ambientare le case in un panorama boschivo.

Sfortunatamente il villaggio dei Puffi è stato via via dimenticato e, con il passare degli anni, praticamente abbandonato a sè stesso, ma oggi sta rivivendo un periodo di fortunata notorietà proprio dopo essere stato “riscoperto” da un pubblico di appassionati che ne ha diffuso le foto in tutta Europa e non solo.

E così, sempre più spesso ed in particolare nella bella stagione, il piccolo villaggio che tanto aveva fatto parlare di sè nei primi anni 70, torna tra le mete di un pubblico sempre più numeroso.

Talmente vasto da far scattare diversi progetti di recupero e di risanamento che potrebbero portare alla realizzazione di un piccolo parco “a tema”.

I Puffi, insomma, potrebbero tornare ad abitare a Bardineto.