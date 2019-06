Incendio in un appartamento di Sampierdarena

Genova – Momenti di paura, questa sera, in via Rolando per un incendio divampato in un appartamento del civico 25. Il denso fumo nero ha iniziato a fuoriuscire dal sottotetto dell’edificio che sarebbe in legno.

Le persone che abitano nello stabile hanno sentito puzza di bruciato e poi le scale si sono riempite di fumo nero e sono scattate le telefonate ai vigili del fuoco che hanno raggiunto velocemente lo stabile e lo hanno fatto evacuare prima di iniziare le operazioni di spegnimento.

Al momento non ci sono notizie di feriti o di vittime ma il rogo sarebbe piuttosto esteso e sarebbe interessato anche il vano scale dell’ultimo piano.