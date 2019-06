Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco tra via Galata e via Cadorna

Genova – Giovedì senz’acqua per i residenti del centro di Genova.

Per lavori sulla rete idrica connessi alle modifiche connesse al rifacimento della copertura del Bisagno, il 6 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 sarà sospesa l’erogazione idrica.

Ecco di seguito le utenze interessate alla sospensione del servizio idrico:

– via Galata

– piazza Colombo

– vico della Gazzella

– via Colombo

– via Palmaria

– via Fiume fino al civico 4

– via Cadorna

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.