Levanto, in arrivo il corso di formazione per volontari della Croce Rossa: ecco come partecipare

Levanto (La Spezia) – Nozioni teoriche e pratiche per tutti gli aspiranti volontari della CRI. Si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno presso la sede della Croce Rossa di Levanto di via Canzio 26, il corso di formazione per i nuovi volontari dell’associazione.

I programmi delle lezioni saranno presentati nella serata di mercoledì 5 a partire dalle ore 21, sempre presso la Croce Rossa della città.

Durante tutto il week end gli istruttori presenti racconteranno la storia dell’associazione, spiegando le strategie utilizzate ogni giorno nelle varie attività dei volontari. Non solo teoria ovviamente, ma anche pratica, grazie ad esempi concreti delle tecniche di primo soccorso utilizzate dal personale.

Le iscrizioni al corso saranno aperte fino alla giornata di venerdì 7 giugno. Per partecipare sarà possibile telefonare al numero 3289475561, recarsi presso la sede della Croce Rossa o contattare l’indirizzo mail levanto@cri.it.