Meteo Liguria – Prevalenza di sole sulla Liguria ma le nuvole non spariranno del tutto

Ancora condizioni di alta pressione sul nord Italia con prevalenza di bel tempo e quasi totale assenza di precipitazioni. Formazioni nuvolose potranno verificarsi specie nell’interno e in particolare nell’imperiese e in val Trebbia e Val d’Aveto con possibilità di deboli piovaschi.

Queste le previsioni per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Lunedì 3 giugno 2019

Mattinata prevalentemente soleggiata su gran parte della Liguria ma possibili formazioni nuvolose potrebbero verificarsi localmente. Nel pomeriggio formazione di nuvole più intense nell’entroterra ed in particolare nella zona delle Alpi Marittime, nell’imperiese e in Val d’Aveto con basse possibilità di isolati piovaschi.

Nel tardo pomeriggio/sera le formazioni nuvolose potrebbero raggiungere la costa, specie nel genovese

Venti: Deboli meridionali, localmente moderati sotto costa nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mossi.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Costa min: +13/17°C, max: +20/24°C

Interno min: +6/+14°C, max: +20/26°C

Martedì 4 giugno 2019

Possibile presenza di nubi basse, al mattino, nella zona del Savonese e del Genovese che andranno diradandosi nel pomeriggio ad esclusione delle aree interne delle Alpi marittime e della vad d’Aveto.

In serata e nella notte nuova possibile formazione di nuvole, anche a ridosso della costa.

Venti meridionali al più moderati. Mare generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento le minime lato costa, stazionarie od al più in lieve calo le massime.

Mercoledì 5 giugno 2019

Locali annuvolamenti mattutini costieri lasceranno spazio ad un tempo soleggiato. Consueto sviluppo di cumuli nelle zone interne nel pomeriggio, ma rimarrà generalmente basso il rischio di fenomeni.