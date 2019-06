Rubati strumenti medici al Santa Corona di Pietra Ligure

Pietra Ligure (Savona) – Maxi furto nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ignoti ladri si sono introdotti, in pieno giorno, all’interno del reparto ed hanno portato via gran parte della dotazione medica.

Apparecchi per le visite endoscopiche ed ecografi per il valore di decine di migliaia di euro e che potrebbero fruttare un bel gruzzoletto ai criminali che hanno avuto l’ardire di mettere a segno il colpo in pieno giorno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini per cercare di scoprire gli autori del furto che ha creato pesanti danni all’ospedale e alla popolazione locale che si troverà con un reparto in difficoltà per diverso tempo.

Non si tratta del primo furto di apparecchiature che l’ospedale subisce. La strumentazione medica è nel mirino dei ladri già da diversi anni e non solo al Santa Corona.