San Martino, ambulanza in fiamme al Monoblocco

Genova – Paura questa mattina nei fondi del Monoblocco dell’ospedale San Martino di Genova dove un’ambulanza ha preso fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 8.00 e ha richiamato sul posto i Vigili del Fuoco che si sono adoperati per fermare le fiamme.

Con loro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri.

Al momento non risultano feriti nell’incendio e non si hanno ulteriori informazioni circa le cause del rogo, ancora da chiarire.

A innescare le fiamme potrebbe essere stato un problema al motore o un cortocircuito.