Genova – Via Fillak chiude per lavori di preparazione alla demolizione di ponte Morandi e contemporaneamente riapre corso Perrone, chiusa per analoghi interventi propedeutici ai lavori di abbattimento di ciò che resta del viadotto caduto lo scorso 14 agosto.

Nuovo cambiamento e nuovi disagi per gli automobilisti provenienti e diretti in Val Polcevera per il nuovo cambiamento nei flussi di marcia nella zona.