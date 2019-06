Borzoli, rapina un uomo del cellulare: arrestato 25enne

Genova – Ha rapinato un uomo del cellulare minacciandolo con un coccio di bottiglia il 25enne arrestato ieri mattina dagli agenti dellaPolizia di Stato.

Protagonista dell’accaduto un nigeriano che ha aggredito un connazionale di 49 anni che si trovava all’esterno di un supermercato di via Borzoli.

L’uomo ha chiesto così spiegazioni della sua collera ed il giovane di tutta risposta ha estratto dalla tasca un coccio di bottiglia intimando alla vittima di consegnarli il cellulare.

Il 49enne ha cercato di difendersi ma l’aggressore lo ha morsicato ad una mano per poi scappare con il telefono.

Due volanti della Questura, intervenute rapidamente in soccorso della vittima, sono riuscite poco dopo a bloccare il violento.

Il giovane è stato trovato in possesso sia del cellulare appena rubato che del coccio di bottiglia utilizzato per minacciare la vittima.

Il 25enne, incensurato, è stato altresì trovato in possesso anche di altri due telefoni e della somma di euro 1190 di dubbia provenienza.

Il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.