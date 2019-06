Code sull’autostrada A7 per lavori al casello di Genova Bolzaneto

Genova – Sono rimasti bloccati in coda sino a poco prima delle 7 per lavori che si sono prolungati oltre il previsto al casello di Genova Bolzaneto. Automobilisti inferociti, questa mattina all’alba all’uscita dall’autostrada A7 Genova – Milano, in direzione Genova.

La chiusura del casello di Bolzaneto ha causato un imbottigliamento che ha avuto riflessi anche sul tratto autostradale per il capoluogo ligure.

Le auto, bloccate in attesa dell’apertura del casello dove erano in corso lavori programmati, si sono dovute fermare ben oltre il limite dello svincolo per il casello ed hanno rallentato il defluire del traffico verso Genova Ovest e Genova Est.

