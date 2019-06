Incendio a Sampierdarena, evacuato un palazzo in via Rolando

Genova – Un appartamento distrutto ed una decina di famiglie evacuate che hanno dovuto trascorrere la notte in un’altra sistemazione. E’ il bilancio del terribile incendio divampato ieri sera in un appartamento di via Rolando, a Sampierdarena.

Poco prima delle 20 gli abitanti del civico 25 hanno iniziato a sentire un forte odore di bruciato e poi le scale sono state invase da denso fumo nero che fuoriusciva da un appartamento all’ultimo piano dell’edificio.

In breve tutti gli abitanti del palazzo si sono riversati in strada mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco con una lunga autoscala, necessaria per raggiungere il punto più alto del palazzo e spegnere le fiamme.

Dopo aver verificato che tutti gli appartamenti erano stati abbandonati sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno comportato anche il salvataggio di un cane, un gatto e un coniglio.

I pompieri sono arrivati all’appartamento in fiamme ed hanno rapidamente iniziato le operazioni di spegnimento e di bonifica che sono durate alcune ore.

Spente le fiamme sono iniziate le verifiche per accertare l’origine dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Molte delle famiglie che abitano nel palazzo sono potute rientrare in casa ma i proprietari degli ultimi piano dovranno aspettare le verifiche di stabilità e sicurezza prima di poter far ritorno alle loro case.