Meteo Liguria – Ancora sole e qualche nuvola ma da giovedì torna il maltempo

La bolla di alta pressione presente sul Mar Mediterraneo difende il nord Italia dal maltempo ed ancora per oggi e per domani è prevista la presenza del sole per la maggior parte del tempo ma da metà settimana potrebbe guastarsi il tempo con il passaggio di una perturbazione.

Queste le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 4 giugno 2019

Dopo le nuvole della notte torna il cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibile formazione di nuove nuvole nel pomeriggio, specie nel Genovese ed in particolare a ponente.

Sulle vette appenniniche e sulle Alpi liguri possibile formazione di cumuli che potrebbero anche dar vita a isolati acquazzoni di modesta entità.

Vento debole o moderato. Brezze vivaci nelle valli interne.

Mare mosso al largo con moto ondoso in diminuzione. Temperature minime in aumento e valori compresi tra i 15 e i 24 gradi sulla costa e tra i 10 e i 28 nell’interno.

Mercoledì 5 giugno 2019

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione con possibili addensamenti costieri sul centro-ponente che andranno dissolvendosi nel corso della mattinata.

Possibili nuove formazioni nuvolose sulle Alpi Marittime e sui rilievi più alti dell’Appennino.

Venti moderati e mare inizialmente poco mosso ma poi in aumento nel corso della giornata.

Temperature ancora in aumento, specie nell’entroterra.

Giovedì 6 giugno 2019

Aumento della nuvolosità diffusa, specie nella zona centrale della Liguria con possibilità di deboli precipitazioni. Calo delle temperature nell’entroterra e vento in rinforzo.