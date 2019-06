Sampdoria, Quagliarella celebrato dalla Panini con una figurina speciale

Genova – Un riconoscimento inedito per Fabio Quagliarella. Il bomber della Sampdoria, capocannoniere del campionato di Serie A 2018-2019 con 26 reti, è stato celebrato dalla Panini, che gli riservato un premio davvero speciale. La storica casa ha infatti deciso di dedicare all’attaccante blucerchiato una speciale figurina per rendere omaggio al suo incredibile traguardo.

Insieme a quella dedicata al capitano doriano, sono state prodotte altre quattro figurine, tutte parte del “Film del Campionato”. Questa speciale serie è riservata ai un momenti più importanti della stagione calcistica appena conclusa: vengono infatti celebrate anche la Juventus campione d’Italia, la vittoria della Lazio in Coppa Italia, il trionfo del Brescia in Serie B e lo scudetto della Juventus femminile.

“Si conclude in modo trionfale per la Juventus la narrazione della stagione 2018-2019 – ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini – Oltre alla squadra maschile infatti, avendo deciso di dedicare per la prima volta uno spazio alla Serie A Femminile, abbiamo celebrato l’affermazione della Juventus Women con una figurina specifica. A completare il Film del Campionato, altre tre figurine dedicate a protagonisti altrettanto meritevoli come la Lazio, trionfatrice nella TIM Cup, il Brescia, campione della Serie BKT e l’eterno bomber Fabio Quagliarella, vincitore del titolo di miglior marcatore della Serie A TIM, simboli di una stagione che, soprattutto nelle sue fasi finali, si è rivelata ricca di spunti”.

Quagliarella durante questa stagione è riuscito a battere ogni record, ritrovando anche la via della nazionale Italiana. L’attaccante ex Juventus sta vivendo all’ombra della Lanterna una vera e propria seconda giovinezza: dal suo ritorno alla Sampdoria, infatti, ha segnato ben 60 reti in 125 apparizioni.