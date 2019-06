Alassio – Allarme macchia d’olio in mare, ma è polline di pino

Alassio (Savona) – E’ rientrato l’allarme scattato ieri sera per il presunto sversamento nelle acque di Alassio di una macchia d’olio.

La segnalazione è partita grazie all’assessore all’Ambiente Giacomo Battaglia.

Battaglia, infatti, nella serata di ieri ha notato galleggiare una macchia giallastra di notevoli dimensioni alla radice del molo e ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i responsabili della Sca e il vice sindaco Angelo Galtieri.

Il direttore tecnico della Sca, Adriano Baldini, spiega: “Abbiamo subito avviato il controllo sulla rete di smaltimento nel centro storico e l’impianto di rilancio di piazza Beniscelli ma non abbiamo ravvisato irregolarità alcuna. Nel frattempo abbiamo prelevato un campione dell’acqua. Dopo circa un’ora di decantazione sono emerse particelle giallastre in sospensione. Analizzate, sono state riconosciute come polline di pino. Già durante la nostra permanenza sul luogo la macchia si era allontanata verso il largo dissolvendosi. Si tratta di un evento comune, del tutto naturale causato dalle correnti. Nessun allarme”.