Auto si ribalta in corso Europa, grave conducente

Genova – Un grave incidente si è verificato in corso Europa, in prossimità dello sbocco di via Santorre di Santarosa.

Qui, intorno alle 12.40, un’auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente.

Corso Europa, in direzione levante, è stata chiusa al transito da via Majorana.