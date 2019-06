Grossa fuga di gas, via Pegli riaperta al transito veicolare

Genova – E’ stata riaperta poco fa al transito veicolare via Pegli, chiusa dalle 3.00 di questa notte per una grossa fuga di gas.

La perdita si è verificata a causa della foratura di un grosso tubo del metano della rete cittadina, provocata da una trivella impegnata nei lavori della sottostante galleria ferroviaria.

L0incidente ha mandato il tilt il traffico veicolare e ferroviario richiamando sul posto immediatamente tre squadre dei Vigili del Fuoco per l’assistenza alle riparazioni.

Immediata la chiusura al transito di diverse strade come via Zaccaria, via Nicolosio da Recco e via Aurelia; evacuato anche il civico 37 di via Pegli.

Gravi i disagi alla circolazione con il traffico paralizzato. Deviaizioni all’altezza di piazza Porticcuilo, sul longomare, con i veicoli indirizzati verso via Argentina e sulle vie collinari (Ungaretti – Salgari – Rizzo – Modugno).

Al momento sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco.